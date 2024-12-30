Понад мільйон українців зустрінуть Новий рік у тимчасовій окупації – вільні міста привітали їх

Учасники гурту МУР запустили акцію, яка стосується українців на тимчасово окупованих територіях. Вони створили відео на знак подяки тим українцям, що в окупації лишаються вірними Україні. За добу воно набрало понад мільйон переглядів.

Тепер у мережі поширюється масштабний флешмоб, в якому українці з підконтрольних Україні територій вітають українців на тимчасово окупованих. Деталі передає 24 Канал.

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Як з'явилася ідея флешмобу

Вона завдячує людям з тимчасово окупованих територій.

Ми побачили в соцмережах кілька фото ненасильницьких партизанських рухів, де люди на ТОТ показують, що святкуватимуть Новий рік разом з Україною. І відчули, наскільки це справді сильно – бо росіяни можуть відібрати тимчасово нашу свободу, але вони не можуть відібрати український час. Так народилася ідея нашого ролика,

– розповідає засновник МУР Олександр Хоменко.

У матеріалах, які поширили українці на ТОТ, вони демонструють годинники, що йдуть за київським часом – на противагу "московському", за яким країна-терорист змушує жити людей, як тільки захоплює території. На інших фото люди тримають записки із написами "святкуємо з Україною" тощо перед центральними ялинками та ключовими будівлями в містах Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Криму.

Натомість у флешмобі, який також запустили у своєму instagram-акаунті МУР, українці масово вітають великі й маленькі міста на ТОТ листівками та закликають святкувати цього року разом. Приєднатися може кожен, додавши своє фото з вітанням в будь-яку з соцмереж та відмітивши за бажанням гурт МУР.

За назвою кожного захопленого міста – кривава історія окупації / Фото надані гуртом МУР

"Зустріч Нового року – нагода відчути нашу силу в тому, що ми разом. Попри окупацію, українці на ТОТ є частиною України. Настане день, коли на цих територіях стрілки годинника знову переведуть на годину назад, відповідно до Конституції України", – кажуть у МУР.

Вітань від українців дуже багато / Фото надані гуртом МУР

Особливо боляче дивитися на фото, де помітно руйнування.

Українці хочуть повернути свої міста / Фото надане гуртом МУР



До деяких міст на карті дуже близько – і дуже далеко / Фото надане гуртом МУР

Нагадаємо, що для росіян люди на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, – лишень "масовка", яка має створити подобу життя в місті. Українці в окупації безправні. Тому навіть просте фото з проукраїнським написом – це громадянський подвиг.