23:00
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
30°C 16°C
  • п'ятниця
    22°C 12°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, сьогодні
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Гурт "Время и Стекло" випустив провокативний кліп: гаряче відео

2514 Читать новость на русском
"Время и Стекло" представили нову пісню "Е, Бой" / Фото з вільних джерел

Відомий український гурт "Время и Стекло" представив нову пісню з назвою "Е, Бой". До запального треку зірки створили кліп, який відзначився пікантністю.

Підопічні Потапа – гурт "Время и Стекло" – не має наміру зупинятись на невелику паузу. Ба більше, артисти один за одним презентують нові відеороботи та творчі проекти. 

Читайте також: Колективи Потапа підкорили сцену українською піснею "Промінь": відео виступу

Так, 31 травня в мережі з'явилось відео нового кліпу колективу "Время и Стекло", яке за лічені години отримало майже півмільйона переглядів на YouTube-каналі гурту. Такий успіх треку – не дивина, адже співаки створили нову поп-лічилку з назвою "Е, Бой", слова якої запам'ятовуються після першого перегляду ролика. 

Не менш ефектним вийшло і відео гурту. Вокалісти колективу "Время и Стекло" Надія Дорофеєва та Олексій Завгородній, більш відомий як "Позитив", постали у досить провокативних кадрах. Особливо пікантними є фрагменти за участю солістки гурту, яка приміряла сексуальні вбрання і звабливо займалась спортом, лежачи на спині. 

Саме відео режисер кліпу створила в стилі телемагазину, в якому можна замовити зубну пасту "Фотошоп", тренажер Eenie Meenie та навіть миючий засіб "505", який робить все довкола ідеальним. У кліпі також з'являється "бой", соліст гурту "Позитив", від якого шаленіють всі дівчата. 

Дивіться пікантний кліп гурту "Время и Стекло" на пісню "Е, Бой":

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
сьогодні, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 4
Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
сьогодні, 20:13 Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
381
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2635
Головні новини 31 травня: деталі
сьогодні, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
563
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
сьогодні, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 894
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук