Гурт "Время и Стекло" випустив провокативний кліп: гаряче відео

Відомий український гурт "Время и Стекло" представив нову пісню з назвою "Е, Бой". До запального треку зірки створили кліп, який відзначився пікантністю.

Підопічні Потапа – гурт "Время и Стекло" – не має наміру зупинятись на невелику паузу. Ба більше, артисти один за одним презентують нові відеороботи та творчі проекти.

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Так, 31 травня в мережі з'явилось відео нового кліпу колективу "Время и Стекло", яке за лічені години отримало майже півмільйона переглядів на YouTube-каналі гурту. Такий успіх треку – не дивина, адже співаки створили нову поп-лічилку з назвою "Е, Бой", слова якої запам'ятовуються після першого перегляду ролика.

Не менш ефектним вийшло і відео гурту. Вокалісти колективу "Время и Стекло" Надія Дорофеєва та Олексій Завгородній, більш відомий як "Позитив", постали у досить провокативних кадрах. Особливо пікантними є фрагменти за участю солістки гурту, яка приміряла сексуальні вбрання і звабливо займалась спортом, лежачи на спині.

Саме відео режисер кліпу створила в стилі телемагазину, в якому можна замовити зубну пасту "Фотошоп", тренажер Eenie Meenie та навіть миючий засіб "505", який робить все довкола ідеальним. У кліпі також з'являється "бой", соліст гурту "Позитив", від якого шаленіють всі дівчата.

Дивіться пікантний кліп гурту "Время и Стекло" на пісню "Е, Бой":