Таємнича смерть молоді: у гуртожитку в Полтаві виявили тіла 4 мешканців

В одному з гуртожитків у Полтаві виявили тіла трьох хлопців та дівчини без ознак життя. При обстеженні правоохоронці не знайшли слідів насильницької смерті.

Поліція розпочала розслідування таємничої смерті чотирьох осіб. Наразі всі обставини справи та причини інциденту встановлює слідство.

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Смерть у гуртожитку

Близько 17:00 до поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків про виявлення чотирьох мертвих мешканців у гуртожитку Київського району. На місце одразу вирушили слідчо-оперативна група поліції територіального підрозділу, а також слідчі й криміналісти обласного Головуправління.

Вони виявили, що загиблими є 18-річна дівчина та троє хлопців – двом із них 22 роки, а одному було 23. Під час візуального огляду правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті. Тіла направили на судово-медичну експертизу.

Повідомляється, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками умисного убивства. У таких випадках це передбачає процедура. Обставини та причини смерті молодих людей з’ясовує слідство.

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