Вперто відвойовують кожен клаптик землі: на Півдні працюють 3 бригади "Гвардії наступу"

Українські захисники ціною великих жертв здійснюють контрнаступ, йдуть вперед та дають відсіч російським окупантам. Зокрема, на Півдні нашої держави в контратаках беруть участь бійці "Гвардії наступу".

У середу, 9 серпня, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про свій візит на лінію фронту та нагородження бійців "Гвардії наступу". За його словами, саме на південних напрямках воюють вояки бригад "Кара-Даг", "Червона калина" та "Спартан".

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"Гвардія наступу" воює на Півдні

Як зазначив міністр, українські захисники докладають максимуму зусиль для того, аби змусили ворога відступати. Кожного дня вони наближують нашу перемогу, що виборюється ціною величезних людських жертв та здоров'я військових.

Працюємо на південному напрямку ведення бойових дій. Відвідали три бригади гвардії наступу – "Кара-Даг", "Червона калина" та "Спартан". Наші герої роблять усе можливе, аби відкинути ворога та продовжувати наступальні дії.

Окрім того, Клименко констатував, що працював разом з командою в штабах бойових підрозділів, де заслухав доповіді керівників напрямків та керівників штабів бригад наступу.

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За словами посадовця, разом з тим відбулось нагородження бійців усіх бригад "Гвардії наступу", що особливо яскраво проявили свій героїзм у знищення загарбників за останній час.

Ми також нагородили військовослужбовців всіх бригад. Тих військовослужбовців, які в останні тижні відзначились в боях проти ворога. Звісно, перемога дається дуже тяжко, просуваємось дуже тяжко, ворог впирається, але ми поступово відвойовуємо кожен метр нашої землі.



Які є бригади у "Гвардії наступу" / Картинка 24 Каналу

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