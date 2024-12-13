Італія готова брати участь у миротворчій місії в Україні, – глава Міноборони

Італія висловила готовність брати участь у миротворчій місії в Україні. Країна також готова долучитися до миротворчих місій в в секторі Ґази та Лівані.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням агентство Ansa. Зокрема, Італія може брати участь у миротворчій місії на Близькому Сході.

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Італія готова допомогти Україні та Близькому Сходу

За словами Кроззето, Італія прагне якнайшвидше приблизити мир у світі.

Я сподіваюся якнайшвидше поговорити про мир, про миротворчу місію в Україні, а також у секторі Ґази та Лівані. Ми готові зіграти цю роль – роль, у якій ми завжди вирізнялися як нація,

– зазначив Крозетто.

Водночас глава МЗС Італії, віцепрем'єр Антоніо Таяні зауважив, що зараз передчасно говорити про відправлення миротворців в Україну. За його словами, спочатку потрібно досягти завершення війни.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон планує створити європейську миротворчу місію в Україні, залучивши Польщу як ключового союзника.

Ексзаступник генсека НАТО Каміль Гран заявив, що найкращим рішенням буде залучити до миротворчої місії якомога більше країн, оскільки це підвищить ефект стримування.

Він вважає, що у проєкті, ймовірно візьмуть участь Нідерланди, а після зміни влади – Німеччина. Гран також додав, що у проєкті важлива хоча б символічна роль США.