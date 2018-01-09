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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Гвінет Пелтроу офіційно повідомила про заручини з кінопродюсером: фото

11:40, сьогодні 588 Читать новость на русском
Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак
Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак / Instagram / @gwynethpaltrow

Голлівудська кіноактриса Гвінет Пелтроу виходить заміж за продюсера "Американської історії жахів" Бреда Фелчака. Західні ЗМІ довго обговорювали чутки про створення їхнього союзу, однак пара вирішила все сама підтвердити.

Про це пишуть в US Weekly.

Про це новоспечені наречені повідомили через видання Goop, який належить Пелтроу. На обкладинці глянцю постали усміхнені Гвінет та Бред.

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Нам неймовірно пощастило зустріти одне одного в цей момент життя, коли наші загальні успіхи і невдачі можуть послугувати фундаментом для здорових і щасливих стосунків,
– йдеться в заяві пари.

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

До слова, закохані Пелтроу і Фелчак зустрічаються вже три роки. Вони познайомилися під час знімань серіалу "Лузери" 2014 року. До цього Гвінет була 11 років заміжня за музикантом Крісом Мартіном, з яким офіційно розлучилася у липні 2016-го. У екс-подружжя є двоє спільних дітей – 13-річна донька Еппл та 11-річний син Мозес.


Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Зіркові весілля Гвінет Пелтроу
Джерело: 24 Канал
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