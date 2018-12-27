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      Хабар у розмірі мільйона: голову банку зловили на вимаганні неправомірної вигоди – фото

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      Хабар у розмірі мільйона: голову банку зловили на вимаганні неправомірної вигоди
      Хабар у розмірі мільйона: голову банку зловили на вимаганні неправомірної вигоди / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 26 грудня, правоохоронці затримали очільницю структурного підрозділу київського банку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

      Про це повідомляє перс-служба Нацполіції.

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      У ході слідства поліцейські з’ясували, що керівник фінансової установи організувала злочинну "схему" отримання коштів.

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      Поліція затримала жінку, яка організувала "схему" отримання коштів//Фото: Національна поліція

      Відомо, що ця схема розпочала діяти з листопада 2018 року. Поліція встановила, що за реалізацію майна банку по заниженій вартості посадовець вимагала майже мільйон гривень.

      Більше того, 26 грудня ввечері правоохоронці затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

      поліція київ хабар мільйон банк
      Поліція вилучила неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч доларів//Фото: Національна поліція

      Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

      Теги: Новини України СБУ Кримінальні новини Новини Києва Поліція Хабар Банки Корупція
      Джерело: 24 Канал
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