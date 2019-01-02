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      Хабіб – МакГрегор: стали відомі деталі бою-реваншу

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      Бій Хабіб – МакГрегор може відбутися у 2019 році
      Бій Хабіб – МакГрегор може відбутися у 2019 році

      Бій між Хабібом Нурмагомедовим та Конором МакГрегором може відбутися вже у 2019 році.

      У цьому переконує президент UFC Дана Уайт у коментарі TMZ. Однак, за його словами, слід ще дочекатися рішення Атлетичної комісії щодо сутички, яка виникла після бою між Хабібом та МакГрегором. Нагадаємо, тоді російський боєць перескочив через огорожу октагону та розпочав бійку з відвідувачами.

      Читайте також: Після бою Хабіба та МакГрегора росіянин напав на глядачів, його забрала поліція: відео

      Ще однією перепоною на шляху до організації цього бою можуть стати Тоні Фергюсон чи Макс Холловей, які можуть претендувати на бій з Хабібом Нурмагомедовим.

      "Ви хочете побачити реванш між ними [Хабібом та МакГрегором, – 24 Канал]? Я думаю, багато людей хочуть. Але нам треба з'ясувати деякі речі: по-перше, ми чекаємо рішення щодо них Атлетичної комісії штату Невада. Коли воно буде, ми будемо робити подальші кроки. Ще не ясно, чи буде Макс Холлуей підніматися в легку вагу. Тоні Фергюсона також, очевидно, треба мати на увазі. Думаю я, що реванш відбудеться в 2019 році? Так. Природно, залежить від того, наскільки тривалими будуть відсторонення, але якщо все піде за планом, бій повинен відбутися", – заявив Дана Вайт.

      Нагадаємо, 6 жовтня 2018 року у Лас-Вегасі у бою за титул чемпіона UFC російський боєць Хабіб Нурмагомедов отримав перемогу над ірландцем Конором МакГрегором у четвертому раунді, провівши больовий прийом. Після бою Хабіб покинув межі клітки та накинувся на спаринг-партнера МакГрегора, а секундант росіянина напав на самого ірландця. Саме через це Хабіб не отримав чемпіонський пояс одразу після бою, а самого росіянина з залу виводила поліція.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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