23:52
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, сьогодні
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Хачеріді був вилучений на старті матчу "Челсі" – ПАОК: відео

      1481 Читать новость на русском
      Хачеріді на 7-й хвилині побачив перед собою червоне світло
      Хачеріді на 7-й хвилині побачив перед собою червоне світло / twitter.com/paok_fc

      Український футболіст Євген Хачеріді зіграв тільки сім хвилин у матчі 7-го туру Ліги Європи.

      У матчі "Челсі" – ПАОК український футболіст уже на 7-й хвилині побачив перед собою червоне світло.

      Читайте також: "Арсенал" у Києві принизливим рахунком вибив "Ворсклу" з Ліги Європи

      Євген отримав незручну передачу від партнера і кинувся навздогін Олів'є Жиру і в підкаті збив французького нападника. Арбітр вирішив, що це був фол останньої надії, тому й вилучив українця та призначив штрафний.

       

      Стандартне положення "аристократи" не змогли використати на свою користь. Втім, на цей момент "Челсі" все ж відкрило рахунок. На 27 хвилині все той же Жиру відзначився забитим голом.

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан в Україні: що він означає
      сьогодні , 22:44 Воєнний стан в Україні: що він означає
      Олена Капустян 213856
      Головні новини 29 листопада: затвердження Томосу, новий президент Грузії, допомога НАТО
      сьогодні , 22:00 Головні новини 29 листопада: затвердження Томосу, новий президент Грузії, допомога НАТО
      3708
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      сьогодні , 21:22 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 22020
      Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
      сьогодні , 21:08 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
      677
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Через систему VAR немає бажання святкувати голи, – гравець "Барселони"
       3 вересня , 13:17
      Хабі Алонсо: Хай Пеп не переймається - через місяць не сконаю
       15 вересня 2014 , 19:36
      Екс-півзахисник збірної України: Сподіваюся, настане мир
       7 квітня 2015 , 12:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук