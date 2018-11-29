Хачеріді був вилучений на старті матчу "Челсі" – ПАОК: відео
Український футболіст Євген Хачеріді зіграв тільки сім хвилин у матчі 7-го туру Ліги Європи.
У матчі "Челсі" – ПАОК український футболіст уже на 7-й хвилині побачив перед собою червоне світло.
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Євген отримав незручну передачу від партнера і кинувся навздогін Олів'є Жиру і в підкаті збив французького нападника. Арбітр вирішив, що це був фол останньої надії, тому й вилучив українця та призначив штрафний.
Стандартне положення "аристократи" не змогли використати на свою користь. Втім, на цей момент "Челсі" все ж відкрило рахунок. На 27 хвилині все той же Жиру відзначився забитим голом.
Джерело: 24 Канал
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