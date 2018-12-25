Хачеріді став на крок ближчим до переходу в новий клуб
Український футболіст Євген Хачеріді отримав зелене світло від грецького ПАОКу на перехід у новий клуб.
Якщо захисник отримає фінансову пропозицію, яке його влаштовує, ПАОК не стане перешкоджати трансферу, повідомляє Sport24.
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Відзначається, що грецький клуб не буде вимагати значну винагороду за перехід.
Раніше стало відомо, що 31-річний українець може повернутися в "Динамо", де виступав з 2007 по 2018 рік. Також в трансфері захисника начебто зацікавлений донецький "Шахтар".
Нагадаємо, що гравцем ПАОКа Хачеріді став у кінці травня. За цей час він зіграв 11 матчів, з них 3 в чемпіонаті Греції. Контракт українця з грецьким клубом закінчується влітку 2021 року.
Джерело: 24 Канал
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