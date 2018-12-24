Хачеріді замість "Динамо" може перейти в "Шахтар", – ЗМІ
Колишній захисник "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді може приєднатися до "Шахтаря".
За інформацією 1927.kiev.ua, активний інтерес до Хачеріді проявляє "Шахтар", який шукає посилення на позицію центрального захисника.
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Раніше повідомлялося про те, що Євген Хачеріді зараз знаходиться в Києві і найближчим часом може повернутися в "Динамо".
У Євгена є діючий контракт із грецьким ПАОКом, але там явно не проти із ним попрощатися – продати чи відправити в оренду. З "Динамо" Хачеріді пішов погано і хоча киянам потрібен центральний захисник, в команді розуміють, що з ним будуть ті самі проблеми, що й раніше.
Зазначимо, що "Шахтар" вів переговори з Хачеріді ще в 2013 році, але тоді Євген перепідписав контракт з "Динамо".
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