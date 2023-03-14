"Сиротою залишився маленький син": під час оборони Бахмута загинув захисник зі Львівщини
Джерело:Володимир Керницький
На війні під час оборони Бахмута загинув боєць з Львівщини Ігор Ілечко. У захисника залишився маленький син.
Про втрату повідомив голова Давидівської територіальної громади Володимир Керницький.
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"Тільки нещодавно мати Ігоря розповідала, як пишається своїм сином і як переживає за нього. А сьогодні маємо сумну звістку про його смерть…", – написав він.
За його словами, захищаючи Україну від російських загабрників, Ігор Ілечко отримав не сумісне із життям поранення у боях за Бахмут.24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим Олександра! Вічна пам'ять герою.
Зауважимо, що росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Президент Володимир Зеленський у зверненні 13 березня наголосив, що на Сході "дуже жорстко та дуже болісно"
Болісні втрати
- У боях за Бахмут загинув командир роти 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Олександр Басалига, позивний "Монгол". Герой мав звання старшого лейтенанта, захищав рідну землю на фронті з 2014 року.
- Також у боях проти окупантів під Бахмутом загинув воїн Віктор Стасюк із Вінниці. Він у перші години з початку повномасштабного вторгнення записався добровольцем у тероборону.