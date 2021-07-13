Хакери знову напали на сайти президента та Служби безпеки України

13 липня 2021 , 22:19
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Джерело:

Держспецзв'язку

На офіційні сайти президента та Служби безпеки України знову напали невідомі хакери. Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації нейтралізувала кібернапади.

Відзначили, що невідомі здійснили саме DDoS-атаки. Наразі роботу вебсторінок відновили.

До теми Гірше, ніж атомна зброя, – Данілов про кібератаки на державні сайти

За пів року в Україні – 1,1 мільйона кібератак

"Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів і їхню безперервну роботу", – відзначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

За останніх пів року відбулось понад 1,1 мільйона атак на державні інформаційні ресурси. Водночас заблокували понад 250 DDoS-атак.

Відзначимо! Нещодавно секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що кібератаки є гіршими, ніж атомна зброя.

Держспецзв'язку закликала під час будь-яких кіберінцидентів щодо інформаційно-телекомунікаційних систем повідомляти урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Кібератаки в Україні: коротко

  • Фіксувати низку кібератак Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ почав ще у квітні.
  • Останній аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, які забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, СБУ та інших органів державної влади країни, стався 6 липня 2021 року.
  • Російські хакери 9 липня атакували вебсайт Військово-морських сил України.
Автор: Анастасія Мигидюк