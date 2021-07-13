Хакери знову напали на сайти президента та Служби безпеки України
Джерело:Держспецзв'язку
На офіційні сайти президента та Служби безпеки України знову напали невідомі хакери. Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації нейтралізувала кібернапади.
Відзначили, що невідомі здійснили саме DDoS-атаки. Наразі роботу вебсторінок відновили.
До теми Гірше, ніж атомна зброя, – Данілов про кібератаки на державні сайти
За пів року в Україні – 1,1 мільйона кібератак
"Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів і їхню безперервну роботу", – відзначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
За останніх пів року відбулось понад 1,1 мільйона атак на державні інформаційні ресурси. Водночас заблокували понад 250 DDoS-атак.Відзначимо! Нещодавно секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що кібератаки є гіршими, ніж атомна зброя.
Держспецзв'язку закликала під час будь-яких кіберінцидентів щодо інформаційно-телекомунікаційних систем повідомляти урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
Кібератаки в Україні: коротко
- Фіксувати низку кібератак Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ почав ще у квітні.
- Останній аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, які забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, СБУ та інших органів державної влади країни, стався 6 липня 2021 року.
- Російські хакери 9 липня атакували вебсайт Військово-морських сил України.