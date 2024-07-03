Важливі дані для обороноздатності України: що ще знайшли хакери у листуванні помічника Медведєва

Українським хакерам з команди "Кібер Спротив" вдалося зламати електрону пошту помічника Дмітрія Медведєва. В їхніх руках опинився великий обсяг інформації, яку зараз опрацьовують українські Сили оборони.

Проте частиною здобутих даних поділився з 24 Каналом військовослужбовець ЗСУ, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він розповів, що хакери зламали листування помічника заступника голови Ради безпеки Росії та відомого блогера Дмітрія Медведєва – Алєксєя Заклязьмінського – на початку 2024 року.

Читайте також Медвєдєв заявив щодо захоплення Києва та Одеси: в Єврокомісії різко відреагували

Скарги і вимоги

Впродовж наступних 6 місяців українські спеціалісти мали доступ до електронної скриньки помічника Медведєва.

Ми назвали його між собою "Шапочка із фольги", тому що цей помічник активно виступає проти новітніх технологій, Wi-Fi мереж та вважає, що телефони "шкідливі для дітей". І ця людина пише промови, готує та подає на підпис Медведєву різні документи,

– зазначив Макарук.

В пошті Заклязьмінського виявились цікаві документи, зокрема, скарги від російських виробників озброєння.

Дуже цікавий лист від представника Тульського патронного заводу, який повідомив Медведєву, що обсяг їх виробництва впав на 80%. Виявилось, що набої, які вони виготовляли, раніше йшли на експорт, зокрема до США. Однак після введення санкцій, це припинилось. Тому завод вимагає, щоб російський уряд тепер закуповував у нього патрони.

Інша ситуація у місті Дубна Московської області на підприємстві, де виробляють безпілотники, зокрема, розвідувальні. Там вимагали, щоб держава взяла під контроль виплату іпотечних кредитів їхніх працівників. Йдеться про 800 людей, які нібито є цінними виробниками БпЛА,

– розповів речник InformNapalm.

Також серед отриманих документів є ті, що стосуються великих планів Росії щодо Арктики. Крім того, доволі великий пласт документів щодо ядерної програми і ядерної зброї Росії.

"Наразі ще 90% інформації обробляється представниками Сил оборони України, оскільки ці дані є доволі важливими для нашої обороноздатності", – наголосив Михайло Макарук.