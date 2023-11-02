Хакери зламали сайт Київської обласної ради та звернулися до Зеленського

Кіберзлочинці змінили стартову сторінку сайту Київської обласної ради. Хакери розмістили на ній погрози.

Виконувач обов'язків голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський заявив, що хакери 2 листопада зламали інтернет-сторінку законодавчого органу та сервери. Про це він написав у соцмережах.

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Що відомо про кібератаку

Як повідомив Добрянський, після кібератаки станом на 13:32 на стартовій сторінці сайту була фотографія Володимира Зеленського та повідомлення з погрозами від хакерів, написане російською з великою кількістю знаків окликів.

Зеленський! Увага! Ми вже тут! Чекай на подробиці!

– процитував він кіберзловмисників.

За його словами, готується заява до Кіберполіції щодо встановлення причетних до атаки для притягнення їх до відповідальності. Зараз робиться все можливе для відновлення роботи вебресурсу.

Добрянський заявив, що на цьому сайті міститься публічна інформація з метою інформування населення про діяльність Київської обласної ради. Існує ризик втрати даних, зокрема конфіденційних. Робота Апарату Київської обласної ради була повністю паралізована через зламані сервери.

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