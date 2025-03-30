Відновлення триває: в застосунку Укрзалізниці знову доступні 2 важливі сервіси

Укрзалізниця продовжує відновлювати функціонал застосунку після хакерської атаки. Наразі вже стало доступним оформлення квитків з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Укрзалізниця відновлює онлайн-сервіси

Застосунок Укрзалізниці продовжує відновлювати важливий функціонал.

В компанії підкреслили, що вже зараз знову можна оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю, а також стали доступними онлайн-табло всіх ключових вокзалів.

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– йдеться в заяві.

Нагадаємо, 23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в IT системі, який спричинила масштабна тергетована кібератака.

27 березня стало відомо, що Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків – це вимагало 89 годин безперервної роботи фахівців. На першому етапі було відновлено базовий функціонал для продажу та повернення квитків, а витоку сенситивної інформації не допущено.

В Укрзалізниці також зазначали, що наразі система переживає пікові навантаження, тому в роботі можливі тимчасові технічні перебої