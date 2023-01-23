Халімона звільнять з посади у "Слузі народу" після розслідування ЗМІ про елітний будинок

Журналісти з'ясували, що нардеп від "Слуги народу" Павло Халімон придбав будинок в центрі Києва у кілька разів дешевше за ринкову ціну. Через це народного обранця звільнять з посади заступника голови фракції.

Цей вчинок суперечить цінностям партії, а також уявленню, чим під час війни має займатися народний депутат. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції,

– наголосив Арахамія.

Він звернув увагу і на інші форми відповідальності, тому закликав правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку. Якщо Халімон порушив закон, він нестиме покарання.

Скандал з купівлею будинку

Розслідувачі з'ясували, що Халімон придбав житло на Печерську, у центрі Києва. Він купив будинок влітку 2022 року, але не на пряму, а через посередника.

Мовиться про елітний маєток на Печерських пагорбах, біля ботанічного саду імені Гришка. Слід зауважити, що офіційно Халімон не є власником. Дім начебто подарували Анастасії Котеленець.

Ціна будинку виявилась зовсім не ринковою. Журналісти знайшли договір купівлі-продажу цього маєтку. Будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Натомість маєтки біля Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50 – 60 мільйонів гривень.