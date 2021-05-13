ХАМАС обстріляв Ізраїль сотнею ракет: той у відповідь знищив 4 оперативні квартири бойовиків

Протистояння між Ізраїлем і Палестиною загострюються. Удень 13 травня бойовики обстріляли центр і південь Ізраїлю. Той у відповідь знищив стратегічні точки ХАМАСу.

Від 7 ранку бойовики у Секторі Гази випустили вже понад 160 ракет і мінометних снарядів, заявляють військові Ізраїлю.

Раніше ХАМАС намагався обстріляти ракетами міжнародний аеропорт Ізраїлю

В Ізраїль полетіли 100 ракет

Потужний залп почався близько опівдня. Обстріляли Тель-Авів та інші міста Ґуш-Дана – агломерації, що включає Тель-Авівський округ і Центральний округ на узбережжі Середземного моря.

До того ж ЦАХАЛ зафіксував запуски десятків ракет в напрямку Беер-Шеви, Ашкелона, Кирьят-Гата, Сдерота і інших населених пунктів на півдні Ізраїлю. Палестинські джерела стверджують, що терористи змогли одночасно випустили 100 ракет.

На такі залпи одразу ж спрацювала система "Залізний купол". У Службі швидкої допомоги повідомили про 19 постраждалих при обстрілі.

Квартири командирів бойовиків знищили

На такі дії бойовиків Ізраїль дав різку відповідь. Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомляє, що війська атакували чотири "оперативні квартири" командирів бойовиків ХАМАСу.

В офіційному повідомленні сказано, що знищені:

квартира заступника командира "Батальйону Джабалія";

квартира командира роти "Батальйону Шаджайя";

командира роти в Шабурі;

командира роти в Дір аль-Балаху.

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