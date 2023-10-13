Розстрілювали навіть туалетні кабінки: з'явилися кадри, як ХАМАС вривався на фестиваль в Ізраїлі

Першими напад на Ізраїль відчули учасники й відвідувачі фестивалю електронної музики "Nature Party". Аби врятуватися від бойовиків, вони стрімголов тікали й ховалися навіть у контейнерах для сміття, адже ХАМАС цинічно відкрив вогонь по цивільних.

Фестиваль проходив на кордоні із сектором Гази з нагоди єврейського свята Сукот. Бойовики ХАМАС цинічно вбили щонайменше 260 осіб, які були на заході, та викрали десятки людей.

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ХАМАС розстрілював усе на своєму шляху

Бойовики ХАМАС активно у мережі публікують кадри нападу на Ізраїль й хизуються ними. Так, з'явилися нові кадри подій, які трапилися на музичному фестивалі. Відео бойовик ХАМАС знімав на камеру GoPro.

На цих кадрах видно, що нова хвиля бойовиків прибула на "зачистку" й відкрила вогонь по туалетних кабінках. ХАМАС розстрілював кожну з них, вочевидь, припускаючи, що там можуть ховатися люди.

Якщо придивитися до кадрів, то можна помітити, що принаймні одна з кабінок зачинена зсередини. На це вказує червоний колір біля замка.

Бойовики ХАМАС розстрілювали туалетні кабінки: дивіться відео

Кадри з фестивалю за мить до вторгнення

У мережі опублікували кадри з фестивалю миру й електронної музики "Nature Party" за кілька хвилин до вторгнення. Учасники відпочивали й святкували Сукот, коли почали лунати перші вибухи. Ймовірно, на відео потрапили звуки роботи системи ППО Ізраїля.

Через мить бойовики ХАМАС напали на країну, й першими це відчули відвідувачі фестивалю. Люди почали тікати, коли з сектора Гази почали стрілянину. Більшості учасників вдалося врятуватися. Вони без їжі та води подолали понад 30 кілометрів пустелі й наступного дня дійшли до найближчого міста Нетівот. Там вони отримали необхідну допомогу та були евакуйовані у безпечні місця.

Серед викрадених на фестивалі людей були не тільки громадяни Ізраїлю, а й інших країн. У мережі опізнали громадянку Німеччини Шані Лук. Бойовики ХАМАС самі опублікували у мережі кадри, як постраждалу Шані поклали у пікап й відвезли у невідомому напрямку.