У Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги: ХАМАС випустив понад 100 ракет

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У столиці Ізраїлю 11 травня спрацювали сирени повітряної тривоги. Представники руху ХАМАС заявили, що випустили у сторону Тель-Авіва 130 ракет. Ізраїль у відповідь атакує Палестину.

Джерело:

The Jerusalem Post

Представники руху ХАМАС ввечері 11 травня випустили ракети у сторону Ізраїля.

Раніше Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Газа

ХАМАС атакує столицю Ізраїлю

Палестинський рух заявив, що випустив по Тель-Авіві 130 ракет. У місті спрацювали сирени повітряної тривоги.

У відповідь система "Залізний купол" знищує запущені ракети. Крім того, Ізраїль завдає удару по Палестині.

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Про що раніше попереджа ХАМАС

  • Раніше представники бойового крила палестинського руху ХАМАС попередили владу Ізраїлю про готовність завдати ракетного удару по Тель-Авіву.
  • Там зазначили, що вдадуться до такого кроку, якщо не припиняться авіаційні атаки Сектора Газа. В організації звинуватили ізраїльських військових у загибелі мирних жителів, зокрема дітей.
  • Ця заява з'явилася після того, як кілька високопоставлених військових командирів ХАМАС загинули внаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по сектору Газа. 
  • За непідтвердженими даними, до вечора 11 травня вбили щонайменше 4 високопоставлених членів ХАМАС.
Зверніть увагу! Ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася 10 травня. Відтоді ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін". Відомо про 20 загиблих, серед яких 9 дітей. МЗС України засудило ескалацію та закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю із Сектору Гази.