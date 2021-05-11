У Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги: ХАМАС випустив понад 100 ракет

У столиці Ізраїлю 11 травня спрацювали сирени повітряної тривоги. Представники руху ХАМАС заявили, що випустили у сторону Тель-Авіва 130 ракет. Ізраїль у відповідь атакує Палестину.
Джерело:The Jerusalem Post
Представники руху ХАМАС ввечері 11 травня випустили ракети у сторону Ізраїля.
Раніше Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Газа
ХАМАС атакує столицю Ізраїлю
Палестинський рух заявив, що випустив по Тель-Авіві 130 ракет. У місті спрацювали сирени повітряної тривоги.
У відповідь система "Залізний купол" знищує запущені ракети. Крім того, Ізраїль завдає удару по Палестині.
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Про що раніше попереджа ХАМАС
- Раніше представники бойового крила палестинського руху ХАМАС попередили владу Ізраїлю про готовність завдати ракетного удару по Тель-Авіву.
- Там зазначили, що вдадуться до такого кроку, якщо не припиняться авіаційні атаки Сектора Газа. В організації звинуватили ізраїльських військових у загибелі мирних жителів, зокрема дітей.
- Ця заява з'явилася після того, як кілька високопоставлених військових командирів ХАМАС загинули внаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по сектору Газа.
- За непідтвердженими даними, до вечора 11 травня вбили щонайменше 4 високопоставлених членів ХАМАС.