Через атаку Ізраїлю щонайменше 70 осіб загинуло у таборі біженців в Секторі Гази
Джерело:CNN
У міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази звинуватили Ізраїль в атаці на табір біженців Аль-Магазі. У ЦАХАЛ відповіли на звинувачення щодо інциденту. Наразі Армія оборони Ізраїлю з'ясовує обставини.
Раніше бойовики ХАМАС звинуватили ЦАХАЛ в ударі по лікарні в Секторі Гази. Втім, Армія оборони Ізраїлю згодом опублікувала докази, що інцидент виник внаслідок невдалого запуску ракети терористами з "Ісламського джихаду".
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Що відбулося у таборі
На відео, опублікованому палестинським Червоним Півмісяцем, видно, як кількох поранених з табору забирають у машини швидкої допомоги. Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра у соцмережах на сторінці міністерства написав, що те, що відбувається в таборі – це масове вбивство, яке відбувається на переповненій площі, де живуть люди.
У відповідь на запитання журналістів Армія оборони Ізраїлю заявила, що отримала повідомлення про інцидент у таборі. Наразі ЦАХАЛ з'ясовує деталі щодо ситуації.
Попри виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню,
– зазначила Армія оборони Ізраїлю.
ЦАХАЛ також стверджує, що ХАМАС приховує терористичну інфраструктуру в цивільних установах в Секторі Гази, до яких належать табори біженців і лікарні.
Наразі відомо про щонайменше 70 загиблих біженців.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- 20 грудня стало відомо про те, що Армія оборони Ізраїлю взяла під повний контроль Джабалію на півночі Сектора Гази. ЦАХАЛ твердо просувається й на шляху виявив вже 1500 шахт та підземних тунелів, з яких палестинські бойовики чинять основний спротив.
- 22 грудня в Організації Об'єднаних Націй закликали до пауз у бойових діях, а також збільшення гуманітарної допомоги людям. Однак, у відповідній резолюції немає закликів до повного припинення вогню на території Сектора Гази. Перед голосування Нетаньягу заявив. що його країна не проти пауз та гуманітарних зусиль на користь цивільних жителів регіону та, зокрема, палестинців.
- 24 грудня прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що ЦАХАЛ поглиблює наземну операцію у Секторі Гази. Він наголосив, що в Ізраїлю немає іншого виходу, окрім боротьби до повної перемоги над ХАМАС. Також голова уряду визнав, що для цілковитого успіху у Секторі Гази потрібен час. Попри це Ізраїль налаштований боротися до кінця.