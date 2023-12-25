Через атаку Ізраїлю щонайменше 70 осіб загинуло у таборі біженців в Секторі Гази

У міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази звинуватили Ізраїль в атаці на табір біженців Аль-Магазі. У ЦАХАЛ відповіли на звинувачення щодо інциденту. Наразі Армія оборони Ізраїлю з'ясовує обставини.

Раніше бойовики ХАМАС звинуватили ЦАХАЛ в ударі по лікарні в Секторі Гази. Втім, Армія оборони Ізраїлю згодом опублікувала докази, що інцидент виник внаслідок невдалого запуску ракети терористами з "Ісламського джихаду".

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Що відбулося у таборі

На відео, опублікованому палестинським Червоним Півмісяцем, видно, як кількох поранених з табору забирають у машини швидкої допомоги. Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра у соцмережах на сторінці міністерства написав, що те, що відбувається в таборі – це масове вбивство, яке відбувається на переповненій площі, де живуть люди.

У відповідь на запитання журналістів Армія оборони Ізраїлю заявила, що отримала повідомлення про інцидент у таборі. Наразі ЦАХАЛ з'ясовує деталі щодо ситуації.

Попри виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню,

– зазначила Армія оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ також стверджує, що ХАМАС приховує терористичну інфраструктуру в цивільних установах в Секторі Гази, до яких належать табори біженців і лікарні.

Наразі відомо про щонайменше 70 загиблих біженців.

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