Хаос триває: у МВЦ в Києві знову черги на вакцинацію Pfizer
Джерело:фейсбук Erman George
У Києві знову черги, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer. Біля Міжнародного виставкового центру на вакцину чекало 100 –150 людей.
Причому Pfizer є не багато доз, тому її призначили для людей від 60 років – вони входять у групу ризику. Про те, що в МВЦ знову були черги повідомив журналіст Георгій Ерман.
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На вакцинацію Pfizer знову чекало багато людей
Хаос на МВЦ. Попри обмеження за віком, оголошені КМДА, якимось чином система мене записала на вакцинацію Pfizer,
– розповів Георгій Ерман.
Він також додав, що вирішив приїхати та хоча б розпитати.
Він написав, що:
- біля входу в павільйон окрема черга орієнтовно з 20 людей для щеплення вакциною CoronaVac;
- натовп з орієнтовно 100 – 150 людей, переважно пенсіонерів, на Pfizer.
"Черги як такої немає на Pfizer, просто натовп з криками і невдоволенням", – написав журналіст.
Додав також, що адміністраторка змушена кричати, називаючи час запису – "все в кращих традиціях". Журналісту у вакцинації відмовили, мовляв не знають, як з його роком народження система записала на Pfizer, але мовляв вакцину він не отримає. Сказали, що варто зачекати "може тиждень".
Ще додали, що 10 пунктів по місту відкрили, а всі чомусь ідуть до них.
Що цьому передувало
- 17 липня у Києві скупчилась величезна черга на вакцинацію від COVID-19. Люди сварились та панікували.
- Вранці за годину до відкриття міжнародного виставкового центру там зібралося понад 300 осіб.
- Кияни не могли розібратися, хто в якій черзі стоїть, і створювались конфліктні ситуації.
- Ситуацію під контроль взяла охорона МВЦ, поділивши людей на дві черги: "за записом" і "жива".
До речі, 16 липня люди в Києві у МВЦ люди почули, що комусь щеплять Pfizer й викликали поліцію.Зверніть увагу! Станом на 17 липня в Україні вже зробили 4 мільйони щеплень проти COVID-19.