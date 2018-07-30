Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Більшість людей хоча б раз стикалась з таким неприємним явищем, як отруєння організму. Харчові отруєння – це хвороби, які виникають при вживанні їжі та напоїв, які містять токсичні речовини (отруєння грибами тощо) або патогенні мікроорганізми (зокрема, ботулізм).

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Мікроби, потрапляючи до шлунково-кишкового тракту починають синтезувати токсини, які викликають низку неприємних симптомів. Також шкідливі мікроорганізми можуть потрапляти у шлунок під час прийому їжі через брудні руки.

Харчові отруєння класифікують на: інфекційні (збудниками є бактерії, віруси та найпростіші) і неінфекційні (токсичні, які виникають внаслідок попадання в організм токсинів, отрут через споживання отруйних трав, ягід, грибів тощо).

Найпоширенішими симптомами харчового отруєння є блювота, висока температура, біль у животі та діарея

Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння:

1. Ягоди, овочі та фрукти можуть становити загрозу для організму, якщо їх підсипали пестицидами (хімікати, які використовуються в сільському господарстві, садівництві для боротьби зі шкідниками). Також хвороботворні мікроби можуть з'являтись під час неналежного зберігання плодів – на складі з великою вологістю, при неправильній температурі зберігання.

2. Споживання зіпсованої або отруєної риби вам може вартувати навіть життя. Особливо це стосується процесу копчення, під час якого могли бути порушені технології. Зокрема, станом на 16 липня від початку року в Україні від ботулізму померли п'ятеро хворих та захворіли 65 людей.

Це небезпечна хвороба виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Що таке ботулізм – відео

3. М'ясо може бути небезпечним, якщо не дотримались правил зберігання продукту. І не забувайте, що легка теплова обробка не допоможе знищити мікроби.

4. Є такі бактерії, які можуть розвиватися у безповітряному просторі – консервах. Якщо порушити процес консервування м'яса, риби, овочів та іншого – це може спричинити дуже серйозне отруєння. І одне з них – те ж смертельне захворювання ботулізм.

Якщо є ознаки здуття кришки/банки або внутрішня поверхня покрита плямами іржі – не легковажте життям, а викиньте продукт у смітник.

5. Отруєння викликають як отруйні гриби, так і їстівні, які могли вирощуватись у несприятливому екологічному середовищі. Гриби можуть спричинити серйозну інтоксикацію, адже вони як губка, всмоктують різні з'єднання, зокрема, й отрути, хімікати, важкі метали, радіонукліди та канцерогени.

Що робити, якщо ви отруїлись грибами – відео

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6. При зберіганні молока та інших молочних продуктів без холодильника у них розмножується стафілокок. Зокрема, золотистий стафілокок викликає такі гнійні зараження, як абсцес, пневмонію тощо.

7. Протерміновані та недоброякісні продукти промислового виробництва не можна купувати з пошкодженою упаковкою. Це перша ознака того, що через цей продукт можна отримати харчове отруєння.

Харчове отруєння: основні симптоми

Основними ознаками харчового отруєння є:

- невеликий інкубаційний період – від 1 до 6 годин;

- швидкий розвиток хвороби;

- масовість ураження – симптоми отруєння у всіх, хто споживав продукт.

Ніколи не купуйте на ринку сушених грибів – з таких важко розібрати, чи вони не отруйні

Основні симптоми харчового отруєння:

- висока температура;

- зниження або відсутність апетиту;

- загальна слабкість;

- діарея;

- біль у животі;

- здуття живота;

- нудота і блювота;

- холодний липкий піт;

- низький тиск;

- прискорене серцебиття.

Отруєння також може спричинити:



- порушення зору або повна втрата;

- зниження тонусу м'язів;

- підвищене слиновиділення;

- ураження головного мозку (галюцинації, марення, кома);

- ураження периферичної нервової системи (паралічі тощо).

Коли необхідно викликати "швидку"

Гострі симптоми харчового отруєння розвиваються у короткий проміжок часу. До медзакладу негайно необхідно звертатись, якщо отруєння отримала дитина до 3 років, вагітна жінка та люди літнього віку.

Також, якщо температура тіла різко підскочила до 40 С, або ж отруєння викликане після споживання отруйних грибів і рослин.

Якщо діарея понад 10 разів на добу з домішкама крові, постійна блювота, лихоманка, сильна наростаюча слабкість та загальне зневоднення організму (сухість слизових, зниження вироблення сечі, зниження маси тіла) – не варто відкладати дзвінок до лікаря, адже це може вартувати вам життя.

Через ботулізм, який виявили у копченій рибі та консервах, в Україні від початку року померло 5 осіб

Перша допомога при харчовому отруєнні

1. Якщо симптоми у вас легкі, то перше, що необхідно зробити, це негайно промити шлунок чистою водою. Випити багато рідини та викликати блювоту. Таку процедуру необхідно повторити кілька разів, поки зі шлунка не почне виходити вода без домішок продуктів харчування.

2. Далі необхідно прийняти сорбенти, які допоможуть вивести з організму отруйні речовини.

3. Якщо блювота і пронос відсутні – необхідно прийняти проносні препарати, аби токсини не всмоктувались в організм.

4. Якщо вдалось промити шлунок і людині стає краще – важливо відновити водно-сольовий баланс в організмі та простежити за нормалізацією роботи шлунково-кишкового тракту завдяки легкій дієті – не споживати продуктів, які можуть подразнювати стінки шлунка (кисла, гостра, смажена, жирна їжа). Також важливо ретельно пережовувати їжу.

5. Якщо після цього вам не полегшало – потрібно негайно викликати "швидку". Якщо ж вам дома стало легше, то краще після отруєння піти до лікаря на огляд.

Харчове отруєння: чого не можна робити

1. Медики рекомендують у жодному випадку не приймати протиблювотних або протидіарейних препаратів, адже саме блювота і пронос є захисними механізмами організму і найкраще допомагають швидко вивести токсини з організму.

2. Важливо під час отруєння для промивання шлунку пити лише звичайну воду, жодних соків, чаїв та інших напоїв.

3. Якщо отруєння супроводжується сильним болем у животі – не можна приймати анальгетики чи антибіотики без консультації лікаря. Можливий прийом спазмолітиків.

Є такі бактерії, які можуть розвиватися у безповітряному просторі – консервах, що також може спричинити серйозне отруєння