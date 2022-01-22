Володимир Зеленський в інтерв'ю каже, що Харків може бути окупований Росією. Не виключаю, що в нього є конфіденційні дані чи оцінка на підтримку саме цього сценарію російської агресії.

Я б не виділяв жодного напрямку – Путін не буде діяти передбачувано і готовий до всього.

Читайте Залякувати українців війною безглуздо

Вразливі регіони

Більшість достойних на повагу експертів вважає вразливим український південь, бо навколо нього багато інтересів Путіна: від води у Крим до створення Новоросії. Не варто давати харків'янам відчуття, що вони більш вразливі, а іншим – відчуття, що вони можуть "розслабитися".

На думку Клімкіна, Харків – не найпростіша ціль для Путіна / Фото Getty Images

​Цікаво Урок засвоєно: Захід не буде "зливати" Україну Путіну

Харків багато може

Харків вже відбив Антимайдан, і багато що може. Це точно не найпростіша ціль для Путіна.

Варто знати – Українська кістка все сильніше застрягла у горлі Путіна: дивіться відео