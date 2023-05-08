Росіяни обстріляли Харків і Дніпро: загроза ракетних ударів зберігається

Ввечері 8 травня росіяни почали обстрілювати Харків - у місті пролунали низка потужних вибухів. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу, згодом вибухи пролунали у Дніпрі.

Ввечері 8 травня у кількох регіонах на сході України почалась повітряна тривога. У Харкові та Дніпрі пролунали потужні вибухи.

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Ввечері у Харкові та Дніпрі пролунали вибухи: у низці регіонів оголосили тривогу

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