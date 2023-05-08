Росіяни обстріляли Харків і Дніпро: загроза ракетних ударів зберігається
8 травня 2023, 21:49Читать новость на русском
Ввечері 8 травня росіяни почали обстрілювати Харків - у місті пролунали низка потужних вибухів. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу, згодом вибухи пролунали у Дніпрі.
Ввечері 8 травня у кількох регіонах на сході України почалась повітряна тривога. У Харкові та Дніпрі пролунали потужні вибухи.
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Ввечері у Харкові та Дніпрі пролунали вибухи: у низці регіонів оголосили тривогу20:54 Спершу повітряну тривогу оголосили в Донецькій області.21:41 У місті Нікополь та Нікопольській територіальній громаді оголосили загрозу артобстрілу.21:41 У Харкові оголосили повітряну тривогу. Водночас у місті пролунали 4 потужні вибухи. Попередньо, обстріл міста окупанти проводять з С-300.21:47 Тривогу оголосили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Голова ДОР Микола Лукашук закликав людей перебувати в укриттях. Паралельно у Гуляйполі на Запоріжжі попередили про загрозу артобстрілу.21:51 Повітряну тривогу оголосили у Сумській та Полтавській областях.21:58 У Харкові знову пролунали гучні вибухи.22:00 Тепер вибухи пролунали у Дніпрі. Микола Лукашук закликав людей дотримуватися правила 2 стін та перебувати якомога далі від вікон.22:06 У Чернігові та в місті Славутич Київської області оголосили повітряну тривогу.22:08 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові та області щонайменше 6 "прильотів", є влучання у Харківському районі. Він підтвердив, що за попередньою інформацією окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань на цей момент уточнюється.22:26 ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі знову пролунали вибухи.22:32 У Чернігівській області оголосили про відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.