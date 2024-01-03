Харків був під ракетним обстрілом: пошкоджена інфраструктура у центрі міста

Пізно ввечері 3 січня російські військові обстріляли Харків. У місті чули вибухи.

Ворог продовжує тероризувати Харків ракетами. Другий вечір поспіль росіяни запускають по обласному центру ракети, ймовірно, С-300. У місті близько 22:30 пролунали вибухи. Мешканців закликали не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

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Харків під обстрілом ворога

Міський голова Харкова підкреслив, що місто під ракетним обстрілом. Про це Ігор Терехов сповістив у своєму телеграм-каналі.

Харків знов під ракетним обстрілом,

– написав о 22:34 Ігор Терехов.

Тієї ж хвилини до мешканців міста звернулися у поліції Харківської області. Закликали перебувати в укриттях, адже у Харкові лунають вибухи. Також попрохали про влучання ворожих снарядів повідомляти за номером 102.

"Вибух у Харкові. Окупанти завдають ударів. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" – о 22:35 зазначив глава ОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель", зазначив, що по Харкову окупанти б'ють з Бєлгорода. Попередньо, ворог використовує С-300.

Станом на 22:37 кореспонденти Суспільного нарахували два вибухи у Харкові.

О 22:42 Сергій Мельник зазначив, що у повітряному просторі над Харківщиною ракет немає. Водночас він додав, що ситуація може змінитися у будь-який момент. Відтак, до відбою закликав укриттів не покидати. Що стосується інформації про постраждалих і руйнування, то вона встановлюється.

Зауважимо, що 2 січня о 22:40 та 22:42 російські військові, попередньо ракетами С-300, атакували Харків. Внаслідок цього частково зруйнована школа в Основ'янському районі. На щастя, минулося без постраждалих.

О 23:01 у Харкові й області оголосили відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.

Глава ОВА о 23:05 актуалізував інформацію. Олег Синєгубов зазначив, що на цю хвилину не надходило інформації про постраждалих. Водночас є інформація, що ворог завдав два удари та про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста. На місцях ударів служби продовжують проводити огляд.

Ігор Терехов о 23:16 написав, що попередньо є удари по передмістю Харкова. За його словами, на місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

Станом на 22:49 зберігається також загроза атаки дронами-камікадзе. Через ймовірний удар "Шахедами" повітряну тривогу оголосили у Вінницькій і Черкаській областях. Там також мешканців закликають не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.