Харків потрібен Путіну з двох причин, – Веніславський

Великі руйнування на північно-західних околицях Харківщини пов'язані із тим, що окупанти обстрілювали її із систем залпового вогню, а дальність дії такої зброї – від 20 до 70 кілометрів. Проте, ситуація на Харківщині є абсолютно контрольованою.

Про це розповів Федір Веніславський, народний депутат та член комітету національної безпеки та оборони України, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що дійсно ситуація на Харківщині подекуди є непростою через постійні обстріли.

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Веніславський додає, що Харків їм точно не взяти, тиждень тому провели виїзне засідання, спілкувались із військовими, розвідниками та СБУ – ситуація є зрозумілою, як і впевненість у тому, що Харків вистоїть.

На думку Веніславського, Харків потрібен Росії з двох причини:

транзит з Бєлгорода до України, це дає можливість поповнювати резерви для штурму Донбасу;

на Харків, як і на Маріуполь у Путіна є особиста лють, яка пов'язана із тим, що ці міста не здалися у 2014 році.

Путін вважав, що і Харків, і Маріуполь це "оплот рускава міра", адже у переважній більшості це російськомовні міста, які мали б зустрічати його армію "з цвєтами". Натомість Маріуполь став символом стійкості та мужності, так само і Харків,

– переконує народний депутат.

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