Харків – повітряна тривога: негайно в укриття
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові – повітряна тривога. Це означає, що потрібно негайно спуститися в укриття цивільного захисту.
Сирени увімкнули приблизно о 8:10 1 березня. Про це повідомив Департамент цивільного захисту.
Зверніть увагу У різних районах Харкова поновилися вибухи
Зауважимо, щойно ви почули сигнал сирен, необхідно терміново йти в укриття. Водночас важливо не забути вимкнути в будинку газ і світло.
Не забувайте допомагати людям з інвалідністю та пенсіонерам, яким може бути важко спуститися в укриття.
Нагадаємо, що в різних районах міста 1 березня поновились вибухи. На дорогах від снарядів почали утворюватися провалля.
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