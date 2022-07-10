Долітає за лічені секунди, але ЗСУ працюють на всі 100%, – Синєгубов про ракетні обстріли Харков

Щодня Харків потерпає від ракетних обстрілів російських вбивць. Збройним Силам України вдається знешкоджувати частину ракет.

Про це 10 липня розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив, що через територіальну близькість до росії, ворожі ракети влучають у цілі за лічені секунди.

До теми Вночі російські ракети влучили у житловий будинок та школу в Харкові

"Тому часу для укриття занадто мало. Вкотре звертаємося до жителів області бути максимально обережними! Але хочу наголосити: та кількість ракет, яка до нас прилітає, далеко не дорівнює кількості ракет, які випускають росіяни. ЗСУ працюють на всі 100%!", – розповів Синєгубов.

Де в області ведуть активні бойові дії

За словами очільника ОВА, лінія фронту у Харківській області не змінилися й росіянам не вдається загарбати нові території. Наразі активні бойові дії тривають на північному та північно-східному напрямках.

Наші хлопці та дівчата мужньо відбивають атаки, хоч і постійно ворог б'є по позиціях і намагається просунутися вперед. Ми щодня і цілодобово працюємо над зміцненням обороноздатності області й, повірте, готові до розвитку будь-яких подій,

– зазначив Синєгубов.

Що відбувалося на Харківщині за останню добу

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що у Чугуївському районі після обстрілів виникло 5 пожеж. За останню добу це найбільше в області. На місці одного займань, у селищі Печеніги, знайшли тіло жінки. Також відомо про двох поранених.

Крім цього, пожежі в екосистемах після російських атак були в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. Зокрема, у Богодухівському районі горіли складські приміщення. Вогонь охопив площу у 3 тисячі квадратних метрів.

До речі Залишились лише руїни: моторошні кадри знищеного вищого навчального закладу у Харкові

Харків окупанти обстріляли тричі. Дві ракети вгатили по житлових будинках в Основ'янському районі. Відомо про 7 постраждалих. Також 1 ракета влучила у навчальний заклад у Слобідському районі. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

Піротехніки ДСНС зазначили, що знайшли 45 ворожих боєприпасів, які не розірвалися. Їх успішно знешкодили.

Зверніть увагу – росіяни бояться заходити у повітряний простір України: дивіться відео