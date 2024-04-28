Є великі проблеми: як у Харкові вже готують енергетику та опалення до зими

У Харківській області складна ситуація з енергетикою. Там вже починають готуватися до наступної зими, аби вона пройшла без серйозних проблем.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, вже зараз працюють над певними проєктами, які мали б допомогти Харкову та області нормально пройти зиму. Деякі з них вже втілені.

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До прикладу, під час останнього блекауту у Харкові працювало водопостачання. Все завдяки генераторам, які живили відповідні об'єкти.

Як Харків та область готуються до зими

Основний принцип, за яким функціонуватиме енергетика в Харкові та області – децентралізація. Адже великі ТЕЦ чи інші енергооб'єкти і надалі будуть мішенями для окупантів.

Звісно, енергетики пробують паралельно ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури. Але варто розуміти, що це – дуже тривало за часом та дорого. А росіяни можуть завдати повторний удар.

Згідно з принципом децентралізації будуть певні об'єкти, які живитимуть квартали або навіть окремі будинки. Колись ми на прикладі Ізюма показували розбиту авіаударами котельню, яка живила більшість міста. Там децентралізували такі об'єкти. І за цим принципом працюватимуть і в Харкові та області,

– зауважила Черненко.

Інша річ – газотурбінні установки. Це вже більш вартісні проєкти, які будуть втілювати у Харкові за підтримки Міністерства енергетики та міжнародних партнерів. Вони суттєво допоможуть під час опалювального сезону.

Паралельно регіон співпрацює з Фондом Говарда Баффета, який має у своєму розпорядженні енергетичну компанію. Вона розробляє експериментальний проєкт, що дозволить зробити лікарню чи умовний житловий будинок енергонезалежним. Це спробують досягнути завдяки генераторам, сонячним панелям, акумуляторам тощо.

Ситуація в Харкові: коротко