Є великі проблеми: як у Харкові вже готують енергетику та опалення до зими
У Харківській області складна ситуація з енергетикою. Там вже починають готуватися до наступної зими, аби вона пройшла без серйозних проблем.
Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, вже зараз працюють над певними проєктами, які мали б допомогти Харкову та області нормально пройти зиму. Деякі з них вже втілені.
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До прикладу, під час останнього блекауту у Харкові працювало водопостачання. Все завдяки генераторам, які живили відповідні об'єкти.
Як Харків та область готуються до зими
Основний принцип, за яким функціонуватиме енергетика в Харкові та області – децентралізація. Адже великі ТЕЦ чи інші енергооб'єкти і надалі будуть мішенями для окупантів.
Звісно, енергетики пробують паралельно ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури. Але варто розуміти, що це – дуже тривало за часом та дорого. А росіяни можуть завдати повторний удар.
Згідно з принципом децентралізації будуть певні об'єкти, які живитимуть квартали або навіть окремі будинки. Колись ми на прикладі Ізюма показували розбиту авіаударами котельню, яка живила більшість міста. Там децентралізували такі об'єкти. І за цим принципом працюватимуть і в Харкові та області,
– зауважила Черненко.
Інша річ – газотурбінні установки. Це вже більш вартісні проєкти, які будуть втілювати у Харкові за підтримки Міністерства енергетики та міжнародних партнерів. Вони суттєво допоможуть під час опалювального сезону.
Паралельно регіон співпрацює з Фондом Говарда Баффета, який має у своєму розпорядженні енергетичну компанію. Вона розробляє експериментальний проєкт, що дозволить зробити лікарню чи умовний житловий будинок енергонезалежним. Це спробують досягнути завдяки генераторам, сонячним панелям, акумуляторам тощо.
Ситуація в Харкові: коротко
- В ніч на 27 квітня російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Вони завдали удару поблизу медичного закладу.
- Мер Харкова Ігор Терехов сказав, що на момент обстрілу в медзакладі перебувала понад 1000 людей. Пощастило, що ракети влучили в землю, а не в саму будівлю.
- Ввечері 26 квітня помер полковник поліції Олександр Іванов. Його поранило під час атаки "Шахедами" на Харків, яку Росія здійснила на початку місяця.