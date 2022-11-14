У Харкові двоє дітей підірвалися на міні, окупанти обстріляли школу: яка ситуація в області

Ввечері 13 листопада російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, під удар також потрапили деякі населені пункти області. Також є випадки підриву місцевих мешканців на вибухонебезпечних предметах.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. За її словами, Харків та область тим часом посилено готуються до зими.

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Яка ситуація зараз у Харкові та області

Черненко розповіла, що після нетривалої тиші ввечері 13 листопада російські військові знову обстріляли Харків, зокрема ракетами С-300. Під удар окупантів потрапив промисловий об'єкт в Індустріальному районі. На щастя, не було пожежі та ніхто не постраждав.

Водночас, за її словами, по Вовчанську росіяни гатять уже два дні поспіль, під артобстріл там потрапив житловий будинок.

У смт Шевченкове за добу обстріляли одразу й інфраструктурний об'єкт, і навчальний заклад, там сталася досить серйозна пожежа і вигоріли класи,

– заявила кореспондентка.

Вона додала, що є постраждалі внаслідок обстрілів. Зокрема, в Куп'янському районі одразу двоє людей отримали поранення – чоловік 48 років і 26-річна жінка.

Що відомо про постраждалих унаслідок підриву

Черненко зазначила, що на Харківщині за минулу добу двоє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, у Слатиному це сталося з чоловіком, який приїхав навести лад у власній оселі, а у Волоховому Яру підірвався 54-річний чоловік.

Вона нагадала, що декілька днів тому в Харкові підірвалися двоє дітей – хлопчики 12 і 15 років. Вони просто гралися біля свого будинку в Салтівському районі.

За життя і здоров'я цих хлопчиків продовжують зараз боротися лікарі, тому що дуже серйозні травми – там і осколкові численні ураження органів, і ніжки посічені у хлопців,

– сказала Черненко.

Вона наголосила, що знадобиться ще багато часу, щоб допомогти цим дітям.

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Як Харківщина готується до зими

Черненко зауважила, що Харківська область дуже посилено готуються до зими. У Харкові зупинки-бункери стануть пунктами обігріву, їх оснастять відповідними приладами. А в село Цупівка Дергачівського району волонтери своїми силами привезли твердопаливні котли.

Це надзвичайно велика допомога для цих громад, тому що села там дуже побиті,

– наголосила кореспондентка.

Адже, пояснила вона, попри те, що це невеликі прикордонні пункти, за них йшли серйозні бої й росіяни просто вщент розбили деякі села. Хоча триває відновлення електропостачання та газопостачання, ситуація у невеликих населених пунктах залишається дуже складною.

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