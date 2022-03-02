Харків знову обстріляли окупанти: моторошні фото та відео
2 березня 2022 , 22:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
Росія продовжує цинічно обстрілювати мирні міста в Україні. Вкотре агресія ворога направлена на Харків.
Ворог знову віроломно атакував Харків. Звичайно під обстріли знову потрапили цивільні об'єкти.
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Нові обстріли Харкова
Цього разу ціллю російських окупантів став Харківський приладобудівний завод імені Т. Г. Шевченка.
Дивіться відео з телеграму "Оперативний ЗСУ"
Нові обстріли Харкова / Фото з телеграму Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS
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м. Харків. Обстріляно Харківський приладобудівний завод імені Т. Г. Шевченка.
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