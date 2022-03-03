Харків знову під інтенсивним вогнем: моторошне відео

Росія нещадно атакує Україну, повномасштабну війну агресор розв'язав 24 лютого. Чи не найбільше страждає від обстрілів Харків.

Ворог регулярно атакує Харків та знищив вже чимало інфраструктури. Також гинуть люди.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Обстріли знову зафіксували 3 березня приблизно о 10:50.

Харків під обстрілами: дивіться відео

Важливо зазначити, що на Харківщині через обстріли загинули вже 34 людини, майже 300 поранених.

Попри жахливі цифри, Росія продовжує вчиняти військові злочини проти мирних мешканців Харківщини.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!