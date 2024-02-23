Вирви розміром з будинок: моторошні кадри сіл Харківщини, на які росіяни скидають авіабомби

Окупанти обстрілюють прифронтові регіони керованими авіаційними бомбами. Їхня вага може сягати від пів тонни й навіть більше, тобто мовиться про снаряди, які завдають надзвичайно серйозних руйнувань.

Переважно КАБи запускають російські літаки, які летять з Бєлгородської області. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що трапляються випадки, коли саперам навіть доводиться діставати із землі снаряди, які не розірвалися.

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КАБи руйнують будинки до фундаментів

Знешкодження керованих авіаційних бомб відбувається на спеціальних майданчиках. Ці снаряди настільки потужні, що знищують цілі квартали. Росіяни постійно скидають КАБи й ФАБи на Харківщину, зокрема у Великобурлуцькій громаді вирви такі великі, що у них може вміститися не один будинок. Села Харківщини практично знищені через постійні обстріли.

Наслідки ударів росіян / ГУ ДСНС у Харківській області

У першому випадку авіаційна бомба, яка не розірвалася, впала біля подвір'я житлового, друга – неподалік приватного сектора. Крім цього, окупанти постійно обстрілюють безпілотниками приватні господарства, ферми, будинки, також б'ють КАБами й ФАБами по житловому сектору, де ще залишаються люди.

Для того, щоб запустити цей снаряд, потрібно залетіти вглиб на нашу територію приблизно на 20 – 25 кілометрів. Підлітати ближче російські пілоти бояться, адже їх зіб'ють. Такі випадки фіксують дедалі частіше.

Упродовж семи днів українські військові знищили 7 російських літаків . Серед них є ті, які обстрілювали позиції наших захисників КАБами. Зокрема, Силам оборони вдалося приземлити винищувачі СУ-34 та Су-35.

На Харківщині є багато сіл, у яких залишилося приблизно 200 людей. Це прифронтові населені пункти, де зараз дуже гучно. Там люди відмовлялися виїжджати, але через останні події, коли загинули їхні односельці, все-таки поступово змінюють свої рішення.

Примусова евакуація триває

У Харківській області продовжує діяти примусова евакуація для родин з дітьми. Мовиться про велику частину Куп'янщини. Місцева влада повідомила, що з огляду на загострення обстрілів КАБами, з людьми знову розмовлятимуть та переконуватимуть виїхати. Треба зробити висновки та відправити якнайбільше мирних жителів у безпечні міста.

Якщо говорити про самий Куп'янськ, то там залишається дуже багато людей літнього віку. Вони не можуть та не хочуть нікуди їхати. Причиною цього називають майнові, фінансові питання. Однак зараз помітно, що люди розгублені, адже фіксуються повторні удари по їхніх будинках. Після другого попадання у помешкання – ймовірність вижити дуже мала.

У Харківській області створена гаряча лінія, а до евакуації залучено понад 40 волонтерських організацій. Працює координаційний штаб при ОВА, тому виїзд відбуватиметься централізовано, головне на нього наважитись.

Росіяни не зупиняться й далі нищитимуть житлову інфраструктуру. Будинки обстрілюють з артилерії, скидають КАБи, тому чи не єдиний спосіб врятуватися – погодитись на евакуацію. Це стосується не тільки Куп'янщини, але й північних кордонів Харківщини, які також дуже сильно потерпають.

Росія щодня обстрілює Куп'янщину: що відомо