На Харківщині через постійні обстріли можуть почати примусову евакуацію
5 червня 2023, 20:22Читать новость на русском
Російські війська збільшили інтенсивність обстрілів по населених пунктах Харківщини. З області можуть провести примусову евакуацію мирних жителів.
Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
Увага Росія вдарила по Балаклії: відомо про жертву та багатьох поранених
За його словами, за минулу добу росіяни обстріляли щонайменше 26 населених пунктів області. В результаті дві людини загинули, ще три отримали поранення.
Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується,
– сказав Синєгубов.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Російські війська після деокупації регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.
- Вчора окупанти обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
- Сьогодні ж внаслідок обстрілу Балаклії загинула одна людина, ще 9 – отримали поранення, троє потерпілих у важкому стані. Росіяни атакували з РСЗВ, ймовірно, – "Смерч".
- Крім того, на Харківщині висока мінна небезпека. Так, 2 червня автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої – в автівці була мама з трьома дітьми. Жінка загинула на місці, у дітей важкі травми.