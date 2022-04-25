На Харківщині окупанти намагаються запровадити рублі та готують запуск мобільного оператора

Російські загарбники посилюють свій вплив на окупованих територіях Харківської області. Зокрема відомо про запровадження рублів.

Як розповідають у Головному управлінні розвідки, на Харківщині окупанти намагаються деморалізувати населення. Зокрема поширюючи фейки про захоплений Харків.

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Вводять рублі та запускають власного оператора

Російські загарбники також посилено контролюють телефонні та інтернет-мережі на окупованих територіях. Уже відомо про те, що в області встановлюють обладнання оператора "Мегафон".

Крім того, в обіг запроваджують російські рублі. А щоб скористатися ними, місцевих мешканців закликають виїжджати до Росії. Там, переконують окупанти, можна буде придбати товари та ліки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж останньої доби окупанти продовжували обстрілювати Харків та область. Також вони не полишають спроб штурмувати напрямки Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Але ці намагання безрезультатні.

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