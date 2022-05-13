На Харківщині підірвано три мости, які необхідні для контрнаступу ЗСУ, – CNN

Збройні сили Росії підірвали три мости у Харківській області, щоб сповільнити контрнаступ українських військових. Російські окупанти підірвали мости, коли відступали.

На схід від Сіверського Дінця проходять основні російські шляхи

Журналісти CNN, ґрунтуючись на супутникових знімках, повідомляють, що росіяни підірвали мости, які важливі для продовження наступу Збройних Сил України. Йдеться про 3 мости через річку Сіверський Донець у районі сіл Рубіжне та Старий Салтів у Харківській області.

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На знімках Black Sky, які зроблені 12 травня, видно ділянки мостів, які завалилися, у районі сіл Рубіжне і Старий Салтів. Обидва села були нещодавно деокуповані. Мости розташовані всього за 17 кілометрів від російського кордону.



Міст через Сіверський Донець на північний схід від Рубіжного, 12 травня / Фото BlackSky

На знімках іншого супутника, які були зроблені Європейським космічним агентством 8 травня, видно, що міст через Печенізьке водосховище також підірвано.

Як пишуть журналісти CNN, поблизу є тільки два невеликі мости через Сіверський Донець, які розташовані в окупованих Росією селах Огірцеве та Бугруватка.



Міст через Сіверський Донець на схід від Старого Салтова, 12 травня / Фото BlackSky

Повідомляється, що наразі не відомо, чи вони справні, оскільки хмарність завадила зробити детальні супутникові знімки.

У CNN зауважили, що підірвані мости можуть не тільки уповільни темпи контрнаступу ЗСУ. На схід від Сіверського Дінця проходять основні російські шляхи.

Для українських сил важлива не тільки динаміка. Основні російські шляхи постачання, які життєво важливі для наступу російських військ в районі міста Ізюм і в Луганську область, проходять на схід від річки Сіверський Донець в Харківській області,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на Харківщині

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня повідомив, що ЗСУ переходять у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

Після того, як наші захисники перейшли в контрнаступ, їм вдалося звільнити одразу 4 населені пункти. Йдеться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

11 травня Збройні Сили Україні звільнили селище Питомник.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові перейшли в оборону замість подальшого наступу. Російські окупанти перегруповуються на Харківщині та намагаються не допустити вихід ЗСУ на кордон України.

Попри те, що ЗСУ здійснюють контрнаступ, російські окупанти не припиняють гатити по цивільних. В Ізюмському районі війська агресора вдарили по ангару, внаслідок чого загинули 3 людини.

Також росіяни знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, в якому був штаб гуманітарної допомоги.

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