На Харківщині побільшало росіян, вони щодня пробують наступати: ЗСУ відбивають атаки

Україна відбиває напад росіян вже понад 100 днів. Одним із гарячих напрямків досі залишається Харківщина.

Про ситуацію на цьому відрізку боротьби розповіла заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Мар'яна Чашка в ефірі національного телемарафону. Її підрозділ зараз обороняє один з напрямків на Харківщині, повідомляє 24 канал.

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Ситуація на Харківщині, зокрема на Ізюмському напрямку, доволі напружена і особливо відчутна ця напруга останні дні. Загалом можна сказати, що порівняно з тим, яка ситуація була десь місяць чи три тижні тому, тепер усе сильно змінилось. Ми бачимо, що проти нас скупчилися набагато більші сили ворога,

– каже Чашка.

Вона відзначає, що практично кожного дня ворог пробує робити наступальні дії. Є спроби прориву в тому напрямку, де тримає позиції її батальйон. Майже щоденно є спроби наступу.

Як відбивають атаки наші військові

Чашка запевнила, що батальйон надійно утримує позиції і майже щодня відбиває ворожі атаки.

Це завдяки не тільки відвазі і силі наших бійців, але і тому, яка артилерія стоїть за нашою спиною. Ми коригуємо вогонь, використовуємо протитанкові засоби, які маємо. Щодня є успіхи, маємо підбиту ворожу техніку, знищену живу силу противника,

– пояснила заступниця командира батальйону.

За її словами, після такого російські окупанти перегруповуються, заспокоюються, збираються з силами і за якийсь час знову роблять спроби прориву. Також активно ворог обстрілює з важкої зброї, артилерії, наші позиції.

"Ми практично цілодобово під шквальним вогнем. Наші бійці ні секунди не перебувають у стані спокою, де б можна було розслабитися і відпочити. Тому ми постійно робимо зміни. Але прикро те, що ворог не тільки по позиціях військових лупить. Адже фактично щоденно він обстрілює населені пункти, які наближені до військових позицій, але там проживають цивільні люди", – сказала Чашка.

Вона наголосила також, що такі обстріли є щоночі. Наприклад, за попередню ніч масованому обстрілу піддалося містечко Барвінкове, яке на Ізюмському напрямку, зруйновані цивільні об'єкти. У підрозділі, на щастя, втрат немає. Та за попередній період вони були і досить великі.

Контрнаступ і спроби росіян захопити Харків

Заступниця комбата запевнила, що бойовий дух підрозділу дуже високий, в ЗСУ вони вступили як добровольчий батальйон. Воїни "Карпатської Січі" абсолютно переконані, що й надалі будуть дуже міцно утримувати ці позиції. А коли буде наступальна зброя в достатній кількості, то однозначно зможуть переходити в контрнаступ і відвойовувати наші землі.

Окрім того, Чашка також пояснила, чи зможуть росіяни взяти Харків, адже своїх амбіцій вони не полишають.

Спроби росіян взяти Харків – це ще одна їхня амбіція, яка не буде реалізована, тому що ЗСУ вже достатньо сильні і добре тримають позиції аби не допустити цього. Але спроби вони будуть робити ще багато разів. Це так само як у них були амбіції захопити Київ, потім іншу територію,

– сказала вона.

Чашка абсолютно впевнена, що захопити Харків ворогам не вдасться.

Зведення Генштабу про те, що відбувається на фронті

На ранок 12 червня Генштаб традиційно повідомив про ситуацію на фронті. Так, у прикордонних районах білоруси проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску. Тому вкотре наголошують, що не слід відкидати загрозу з цього напрямку. Також вони розгортають засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, з цієї території можуть бути й обстріли.

Намагались наступати росіяни і на Запоріжжі, але успіху в них не було. Зокрема, біля Врубівки, Миколаївки та Василівки наші військові відбили наступ окупантів. Тож їм довелось відступити. Але загалом у низці південних напрямків ворог був не настільки активним, адже намагався утримати свої позиції. Це не дивно, бо ЗСУ там чинять контрнаступальні дії.

Штурмують росіяни далі й Сєвєродонецьк. Також на східному напрямку ворог збільшив інтенсивність застосування артилерії. Наразі на лінії фронту точаться запеклі бої. Попри таку активність ворога, його армія не показує успіхів на Сході України. Воно й не дивно, адже вони повністю деморалізовані.

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