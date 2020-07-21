Іспанці та французи ласують українськими равликами. У селі Циркуни, що на Харківщині, працює найбільша равликова ферма в Європі. Тут "випасають" близько 150 мільйонів молюсків. Сотні тонн їдуть на експорт гурманам, в Україні ж поки делікатес не є надто популярним.

Наразі ферму хочуть включити до туристичного маршруту. Детальніше – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як подружжя створило унікальну равликову ферму

Найбільша в Європі ферма равликів працює в селі Циркуни. Тут 30 гектарів, які власникам доводиться захищати записами криків птахів.

Власник ферми Валерій Ігнатов розповів, що все почалося з невеликих ділянок, і щороку додавали. 3 роки назад ферма становила вже 30 гектарів.

Валерій і Дар'я працювали в будівництві. Життя змінила вечеря в Іспанії – 8 років тому вони пробували равликів. Подружжя стало першими в Україні фермерами, які розводять молюсків. Кілограм таких в Європі коштує від 3 до 7 євро.



Подружжя з Харкова створило равликову ферму / Скриншот з відео

Експорт равликів у Європу

М'ясо, слиз, ікра і навіть панцирі – у равликах корисне все. Із Циркунів тільки у 2020 році до Європи відправили 10 тонн равликів. До кінця сезону буде ще 20 тонн живого товару.

Кінцеве місце – це Франція й Іспанія,

– зазначив власник ферми равликів.

Зараз у Циркунах равликовою фермою неабияк пишаються, але у перші роки сусіди приходили з вилами – перевіряти, що ж ховається за парканом ферми. Тепер сюди планують спрямувати потік туристів.

Голова Харківської РДА Артур Товмаян повідомив, що зараз розробляється туристичний маршрут, в якому є ця равликова ферма.

"Можна було б ще розглянути відкриття і трюфельної ферми та виноградників, щоб весь цикл замкнути на такій французькій темі", – зауважив він.

Щоб вивести бізнес на експорт, родині знадобилося багато часу та сил. Зі свого поля господарство "Укрравлик" може зібрати до 700 тонн. Восени на зборі працюють півтори сотні людей. Цьогоріч ферму мали збільшити вдвічі – до 60 гектарів, але завадив карантин.

За словами власника ферми, невеличке равликове господарство відкрити може будь-хто. Потрібні:

ділянка з травою;

дерев'яні піддони;

мальки.

Фермери навіть знімають навчальні відео для ютуб для початківців. Роблять усе, щоб равлик став популярною стравою серед українців.