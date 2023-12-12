На Харківщині під час тривоги пролунали вибухи: на Бєлгородщині теж неспокійно

Росія вкотре завдала удару по Харківщині у ніч проти 13 грудня. Щоправда, гучно й було у сусідній Бєлгородській області Росії.

Перед обстрілом на Харківщині оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку, повідомляє 24 Канал.

Кількома годинами раніше Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з Криму: у багатьох областях була повітряна тривога

Вибухи на Харківщині: що відомо

Одразу після оголошення тривоги на Харківщині бєлгородські пабліки заявили, що в них гучно. Крім того, згодом росіяни опублікували звуки вибухів.

За деякий час з'явилися повідомлення про вибухи та політ ракет на Харківщину. Наразі офіційної інформації немає. Також невідомо, чи є пошкодження або постраждалі.

Цілком імовірно, що Росія знову обстріляла Харківщину з Бєлгородської області. Раніше найчастіше для ударів окупанти використовували С-300. Хоча бувало, що били "Іскандерами".

Приблизно о 4:36 загроза на Харківщині минула. Тривога тут тривала 29 хвилин.

Над Бєлгородом працювала ППО

Після відбою в Україні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородським районом ворогу начебто вдалося збити одну ціль. Сталося це у районі села Бессоновка.

За словами чиновника, оперативні служби вирушили на місце та зараз уточнюють наслідки. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань традиційно немає.

Гучно було в Бєлгородські області: дивіться відео

За деякий час, у російському міноборони очікувано звинуватили Україну. Там переконують, що ціллю були об'єкти на території Росії. Також окупанти заявили, що ЗСУ начебто застосували тактичну ракету "Точка-У".

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