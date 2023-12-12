На Харківщині під час тривоги пролунали вибухи: на Бєлгородщині теж неспокійно
Росія вкотре завдала удару по Харківщині у ніч проти 13 грудня. Щоправда, гучно й було у сусідній Бєлгородській області Росії.
Перед обстрілом на Харківщині оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку, повідомляє 24 Канал.
Кількома годинами раніше Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з Криму: у багатьох областях була повітряна тривога
Вибухи на Харківщині: що відомо
Одразу після оголошення тривоги на Харківщині бєлгородські пабліки заявили, що в них гучно. Крім того, згодом росіяни опублікували звуки вибухів.
За деякий час з'явилися повідомлення про вибухи та політ ракет на Харківщину. Наразі офіційної інформації немає. Також невідомо, чи є пошкодження або постраждалі.
Цілком імовірно, що Росія знову обстріляла Харківщину з Бєлгородської області. Раніше найчастіше для ударів окупанти використовували С-300. Хоча бувало, що били "Іскандерами".
Приблизно о 4:36 загроза на Харківщині минула. Тривога тут тривала 29 хвилин.
Над Бєлгородом працювала ППО
Після відбою в Україні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородським районом ворогу начебто вдалося збити одну ціль. Сталося це у районі села Бессоновка.
За словами чиновника, оперативні служби вирушили на місце та зараз уточнюють наслідки. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань традиційно немає.
Гучно було в Бєлгородські області: дивіться відео
За деякий час, у російському міноборони очікувано звинуватили Україну. Там переконують, що ціллю були об'єкти на території Росії. Також окупанти заявили, що ЗСУ начебто застосували тактичну ракету "Точка-У".
Попередній ранок в Україні також був неспокійним
- Окупанти також застосували балістику. Щоправда, під удар потрапила столиця Київ.
- Відомо, що ворог запустив щонайменше 8 ракет. Однак усі вдалося збити українській ППО.
- Але без негативних наслідків не минулося. Внаслідок падіння уламків у Бортничах сталося руйнування нежитлових споруд і пошкодження приватних будинків. Відомо про 4 постраждалих. Усім надали медичну допомогу на місці.
- Докладніше про ворожу атаку на столицю – читайте за посиланням.