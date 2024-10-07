Третя штурмова наступала на Харківщині: вдалося врятувати українських полонених

Ситуація на фронті залишається непростою. Водночас українські військові дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту.

Третя окрема штурмова бригада провела успішні штурмові дії на Харківщині. Бійці атакували противника, ліквідували ДРГ і відбили українських полонених.

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Воїни проявили героїзм

Серед тих військових, які провели штурмові дії: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Станом на зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

Після стабілізаційних дій ворога вдалося відкинути, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту відновити.

Усе це – на героїзмі бійців Третьої штурмової, які пішли на порятунок ціною власних життів. Помстимося за кожного,

– мовиться в повідомленні.

За минулу добу на фронті зафіксували 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь і Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового.