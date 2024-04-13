Їхав на виклик: росіяни скинули з FPV-дрона боєприпас на швидку, постраждав водій

Вдень 13 квітня російські військові вкотре вдарили по Куп'янщині. Внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону постраждав водій швидкої.

Так, 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги прямував на виклик до Петропавлівки. Як раптом окупанти скинули боєприпас.

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У водія осколкове поранення

Голова Харківської ОВА розповів, що окупанти вкотре вдарили по Куп'янщині після 13 години. Російські військові скинули боєприпас з FPV-дрона на автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, що їхав на виклик у селі Петропавлівка Куп'янського району.

Постраждав водій транспортного засобу. 58-річний чоловік отримав осколкове поранення,

– уточнили в поліції.

Додали, що на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти вибухотехнічного управління. Уже розпочато кримінальне провадження за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни".

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