На Харківщині снаряд вибухнув у водоймі, де купалися діти: обидвох поранило

Унаслідок дій російської армії в Україні постраждали 586 дітей. Останні інциденти трапилися у Харківській та Донецькій областях.

19 червня російський снаряд прилетів у водойму в Ізюмському районі Харківської області. У той час там купалися двоє дітей віком 13 та 14 років.

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Ворожий снаряд здетонував у воді, а діти отримали осколкові поранення. У якому вони стані – невідомо.

У той же день постраждала ще одна ні в чому не винна дитина. Зокрема, внаслідок обстрілів міста Залізне у Донецькій області поранень зазнала 8-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора зазначили, що російські солдати вбили 323 українських дітей.

У яких областях найбільше постраждалих неповнолітніх

У Донецькій області постраждали 302 дитини,

у Харківській – 173 дитини,

у Київській – 116 дітей,

у Чернігівській – 68 дітей,

у Луганській – 54 дитини,

у Херсонській – 52 дитини,

у Миколаївській 48 дітей,

у Запорізькій – 30 дітей,

у Сумській – 17 дітей.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

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Останні новини про трагедії з дітьми через війну

Унаслідок обстрілів селища Печеніги Харківської області 13 червня загинула 35-річна жінка, а її 3-місячне немовля постраждало. Також у той день поранень зазнали 11-річний хлопчик та 17-річна дівчина з села Малинівка.

Російські окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ у Луганській області. 12 червня внаслідок дій путінських солдатів у місті загинув 6-річний хлопчик.

Лише в червні стало відомо про те, що у середині березня російські військові вбили двох 17-річних братів-близнюків та їхнього 18-річного друга на Чернігівщині. Євген і Богдан Самодії разом з Валентином Якимчуком просто прогулювалися селом, а загарбники вирішили, що вони передають дані телефоном та вистрілили у хлопців.

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