Європейський район замість розбитих будинків: відео з відновлених Дергачів на Харківщині

В Харківській області внаслідок обстрілів ворога пошкоджено 45 тисяч об'єктів, зокрема 35 тисяч житлових споруд. Протягом 2023 року тривали роботи з відновлення, і зараз готовий до користування 41 об'єкт: 35 – житлових та решта – медичних закладів.

В місті Дергачі Харківської області відновлено два мікрорайони, а саме двоповерхівки, які постраждали від обстрілів. У деякі були навіть прямі попадання, повідомляє кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Проте зараз ці частини міста мають вигляд як охайні європейські райони.

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Прожили 7 місяців в підвалі

В Дергачах будівельні бригади взялися ще влітку за ремонт пошкоджених споруд, який був здійснений за кошти державних програм. Щодо відновлення безпосередньо квартир, то люди роблять його за власні гроші.

Мешканка Дергачів Лілія Ісаєва розповіла, що прильоти були поруч з її будинком, на щастя влучання в нього не сталося. Вона з родиною та сусідами 7 місяців прожили в підвалі.



Мешканка Дергачів Лілія Ісаєва / фото скриншот відео

У нас був такий мінігуртожиток. Після наводили лад самі, як могли. Чоловік потрошку латав покрівлю. Коли у міській раді почали видати тени, накрили їми. В наш будинок зайшли (ремонтники – 24 Канал) у середині липня. Зробили покрівлю, утеплення, поміняли усі вікна,

– пояснила вона.

Ще один мешканець міста Віктор Хижняк згадав, що у Дергачах були побиті будівлі соціального призначення, клуб, міська рада.

"Потихеньку відновлюється. Хтось своїми силами робить, комусь допомагають, як нам", – зазначив Віктор.

Свята не спинити

Благоустроєм довкола будинків комунальники наразі не займалися, чекають на весну. Тоді й місцеві жителі долучаться до його створення, зокрема до висаджування квітів.



Ірина Хижняк, чий будинок було відновлено в Дергачах / фото скриншот відео

Дома відновлювали спочатку самі, як могли. А потім нам пощастило з ремонтом, це дуже гарно. Життя продовжується попри війну. Людям є куди повертатися,

– каже мешканка Дергачів Ірина Хижняк.

В Дергачах готуються до Нового року – встановили святкову ялинку біля будинку культури, який було розбито ракетним обстрілом у 2022 році.

Це тільки початок

Також населенні пункти Харківщини – Слатине та Руська Лозова – дуже постраждали від обстрілів. За словами начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренко, відновленні роботи в цих селищах заплановані.



Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко / фото скриншот відео

У Руській Лозовій буде відновлено 10 будинків, як і заплановано. Також у Слатине понад 10 будинків пошкоджених від російських обстрілів будуть відремонтовані. Крім того, наша програма на 2024 рік передбачає проведення ремонтних робіт у ще 10 багатоповерхових будинках міста Дергачі. Відповідна проєктно-кошторисна документація розроблена,

– наголосив він.

Наразі це тільки початок з відновлення пошкоджених будинків, і цей процес продовжиться. Але часто він гальмується через замінування ворогом території.

Проте люди, які ще чекають на ремонт своїх будинків, розташовуються в модульних будинках в селах Дергачівського району.

Яка ситуація на Харківщині