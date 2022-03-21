На Харківщині з власного будинку викрали голову ОТГ Миколу Сікаленка
21 березня 2022 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "Циркунівські Вісті"
Вранці 21 березня російські загарбники викрали на Харківщині чоловіка. Йдеться про голову Циркунівської ОТГ Миколу Сікаленка.
Окупанти викрали посадовця о 08:00. Російські загарбники прийшли озброєні до його дому.
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На Харківщині викрали голову ОТГ
Озброєними російськими окупантами з непідконтрольної території України з власного будинку було викрадено голову Циркунівської ОТГ Миколу Сікаленка,
– йдеться у повідомленні.
Інших деталей про викрадення очільника громади не повідомляють.
Нагадаємо, на Херсонщині, на Скадовському перехресті 20 березня росіяни викрали двох людей. Вони охороняли порядок у Голопристанській громаді. Згодом загарбники відпустили їх.
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