На Харківщині впав збитий ворожий літак: фото з місця падіння

Збитий напередодні ввечері російський літак упав впритул до однієї з будівель авіазаводу.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Штаб оборони Харківщини повідомив, що двом пілотам збитого літака вдалося катапультуватися, одного затримали, іншого розшукують.

Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено. Слідчі відділу спеціальної поліції проводять огляд місця події, матеріали будуть скеровані до УСБУ,

– написав Болвінов.

На Харківщині впав збитий ворожий літак: фото з місця подій / Фото фейсбук Сергій Болвінов

На Харківщині впав збитий ворожий літак: фото з місця подій / Фото фейсбук Сергій Болвінов

На Харківщині впав збитий ворожий літак: фото з місця подій / Фото фейсбук Сергій Болвінов

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.