На Харківщині живцем згоріли четверо маленьких дітей

Жахлива подія сталася у селі Пісочин на Харківщині. Там загинуло четверо дітей від 4 до 9 років.

Трагічний інцидент стався 9 листопада. 29-річна жінка пішла з дому на кілька днів, залишивши на свого хворого 52-річного батька і 16-річного сина інших чотирьох маленьких дітей, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Згоріли у власному будинку

Відомо, що 14 листопада житловий будинок, де проживала сім'я, загорівся. Як виявилося, пожежа сталася у спальній кімнаті. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла 5 загиблих – 4 рідних братів віком від 4 до 9 років, а також їх дідуся. Смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом та оксидом вуглецю. Вижити вдалося лише старшому сину непутящої матері.

Попередньо, причина виникнення пожежі, пов’язана з роботою електричних обігрівачів.

Матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обовʼязків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки.

До слова, у Кривому Розі горів приватний будинок, внаслідок чого троє дітей віком від 2 до 4 років опинилися у реанімації.