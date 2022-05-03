Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Задля безпеки мирних жителів в області змінили тривалість комендантської години.

Зауважте, що під час комендантської години не можна виходити з дому. Виняток є лише для тих людей, які мають спеціально видані перепустки чи посвідчення.

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На Харківщині змінили тривалість комендантської години

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області змінився час комендантської години.

Відсьогодні, 2 травня, комендантська година щоденно розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 6:00. У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Не покидайте домівок та намагайтеся бути в укриттях!,

– зазначив посадовець.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також пересуватися транспортом чи пішки. Вийти без спеціальної перепустки можна лише тоді, коли треба перейти в укриття під час повітряної тривоги.

У Харківській ОВА розповіли, що Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою в області. Там російські окупанти знову намагалися проводити наступ, проте бійці ЗСУ не залишили загарбникам шансів.



На Харківщині змінили тривалість комендантської години / Фото Харківська ОДА

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Ситуація на Харківщині: коротко

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів виникли величезні пожежі на виробництвах у Немишлянському районі. Окрім цього, загоряння фіксували в різних куточках міста.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку, російські загарбники наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

Водночас українські захисники прогнали росіян з Руської Лозової. Окупанти залишили замість села руїни.

Ведучий Дмитро Комаров відвідав Харків. Він показав, який вигляд має Салтівка, яка найбільше страждає від обстрілів російських окупантів.

Окрім цього, журналісти показали, як живуть харків'яни в умовах постійних обстрілів. Мирні жителі щоразу ризикують життям, коли йдуть навідати рідних чи готують їжу просто неба.

Зокрема, загарбники розстріляли автомобіль з цивільними. У салоні перебували 3 людини. Одна жінка загинула на місці, а решта мирних жителів отримали поранення.

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