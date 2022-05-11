На Харківщині ЗСУ звільнили селище Питомник, окупанти перейшли в оборону

Збройні Сили Україні досягли нових успіхів на Харківщині. Зокрема, вони прогнали російських окупантів з селища Питомник.

На Харківщині росіяни більше не наступають

Селище звільнили з-під російської окупації. Тепер у ньому перебувають наші захисники.

Рекомендуємо Окупанти влучили у склад з аміачною селітрою, мінус 26 350 ворогів: основне за 77 день війни

Радісну новину повідомили у зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 18:00 11 травня. Там зазначили, що ворог не проводив наступальних дій на Харківському напрямку. Навпаки – підрозділи росіян перейшли до оборони. Так вони хочуть зменшити темп наступу Збройних Сил України.

В ході успішних дій підрозділів ЗСУ звільнено населений пункт Питомник Харківської області,

– мовиться у повідомленні.

Напередодні на Харківщині також звільнили території

10 травня українські бійці також мали неабиякі успіхи на цьому напрямку. Їм вдалося звільнити одразу 4 населені пункти. Мовиться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Тепер ці села під контролем ЗСУ.

Важливо Росіяни ґвалтували в сусідніх селах, а в мене – донька-підліток, – Яна про виїзд з Харківщини

Ситуація на фронті: останні новини

Найбільшу активність окупантів спостерігають на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Сіверщині росіяни здійснюють демонстраційні дії та посилено охороняють кордон. Крім того, вони нарощує систему протиповітряної оборони.

На Слов’янському напрямку загарбники докладають всіх зусиль для того, щоб піти у наступ. Для цього вони поповнюють запаси матеріально-технічних засобів.

Окупанти хочуть встановити повний контроль над Рубіжним та намагаються здійснити наступ на Лиман, Курахове і Новопавлівку.

Росіяни штурмом хотіли взяти Оріхове і Тошківку, але, на щастя, їм це не вдалося. Водночас у Світлодарську та Троїцькому вони гатять з артилерії по позиціях українських військових, щоб підготувати собі наступ.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках окупанти проводять інженерне обладнання позиції та стріляють з артилерії та мінометів по наших воїнах.

Це може вас зацікавити – втрати російської армії на війні в Україні станом на ранок 11 травня: відео