На Харківщині ЗСУ звільнили селище Питомник, окупанти перейшли в оборону
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили Україні досягли нових успіхів на Харківщині. Зокрема, вони прогнали російських окупантів з селища Питомник.
На Харківщині росіяни більше не наступають
Селище звільнили з-під російської окупації. Тепер у ньому перебувають наші захисники.
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Радісну новину повідомили у зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 18:00 11 травня. Там зазначили, що ворог не проводив наступальних дій на Харківському напрямку. Навпаки – підрозділи росіян перейшли до оборони. Так вони хочуть зменшити темп наступу Збройних Сил України.
В ході успішних дій підрозділів ЗСУ звільнено населений пункт Питомник Харківської області,
– мовиться у повідомленні.
Напередодні на Харківщині також звільнили території
10 травня українські бійці також мали неабиякі успіхи на цьому напрямку. Їм вдалося звільнити одразу 4 населені пункти. Мовиться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Тепер ці села під контролем ЗСУ.
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Ситуація на фронті: останні новини
- Найбільшу активність окупантів спостерігають на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- На Сіверщині росіяни здійснюють демонстраційні дії та посилено охороняють кордон. Крім того, вони нарощує систему протиповітряної оборони.
- На Слов’янському напрямку загарбники докладають всіх зусиль для того, щоб піти у наступ. Для цього вони поповнюють запаси матеріально-технічних засобів.
- Окупанти хочуть встановити повний контроль над Рубіжним та намагаються здійснити наступ на Лиман, Курахове і Новопавлівку.
- Росіяни штурмом хотіли взяти Оріхове і Тошківку, але, на щастя, їм це не вдалося. Водночас у Світлодарську та Троїцькому вони гатять з артилерії по позиціях українських військових, щоб підготувати собі наступ.
- На Криворізькому та Миколаївському напрямках окупанти проводять інженерне обладнання позиції та стріляють з артилерії та мінометів по наших воїнах.
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