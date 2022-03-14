Харківщину обстріляли "Іскандером" з території Росії, – Синєгубов

Харків уже 19 день героїчно тримає оборону. Збройні Сили України не пускають ворога до міста та здійснюють контрнаступальні операції по області.

Окупанти продовжують атакувати житлові масиви міста, знищують історичний центр. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Ворог 14 березня завдавав удари зокрема ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії,

– сказав посадовець.

За словами очільника військової адміністрації, обстріли продовжуються й в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.

Чуєте сирену – ховайтеся

Олег Синєгубов звернувся до харків'ян з проханням "не нехтувати сигналами тривоги!" Він наголосив, що "як тільки почуєте сирену – ховайтеся в укриття!"

Ми всі поступово звикаємо до вибухів, із приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру. Не втрачайте пильності!

– продовжив голова ОВА.

Просив також жителів одразу повідомляти поліцію про:

підозрілих осіб;

випадки мародерства;

порушень.

"Поліція Харківщини оперативно реагує на повідомлення, тож закликаємо вас об'єднати зусилля в боротьбі з ворогом", – додав очільник військової адміністрації.